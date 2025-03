Hayat Yeniden Vakfı’ndan Dünya Down Sendromu Günü’nde anlamlı buluşma

Kahramanmaraş, 21 Mart 2025 – Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı, Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle özel bir iftar programı düzenledi. Ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen programa, Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile 6 Şubat depremlerinde yetim kalan çocuklar ve koruyucu aileleri katıldı. Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı, kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi.

Programa ünlü sanatçı Reynman ve Radyo 7 program yapımcısı Talha Bora Öge de katılarak geceye renk kattı. Reynman, çocuklarla eğlenceli vakit geçirirken, Talha Bora Öge ve ekibi sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Ertuğrul Tunç ve ekibi ile Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu da katılım gösterdi. Program kapsamında Hayat Yeniden Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Yiğiter, Vakıf Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu konuşmalar yaparak bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yaptılar.

Hayat Yeniden Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Yiğiter konuşmasında, vakfın misyonunu, bu tür etkinliklerin önemini ve toplumsal dayanışmaya katkısını vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada, Ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu hep birlikte yaşamak için toplandık. Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, dezavantajlı grupları desteklemek ve toplumda farkındalık oluşturmak en büyük önceliklerimizden biri. Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu iftar programı, özel çocuklarımızın ve deprem sonrası yetim kalan evlatlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermenin küçük ama anlamlı bir adımıdır. Bu akşam burada oluşan birliktelik, sevgi ve dayanışma bizlere umut veriyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan konuşmasında, vakfın genel vizyonunu, etkinliğin anlamını ve toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak "Bugün burada, hep birlikte çok anlamlı bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu, Down sendromlu çocuklarımız, depremde yetim kalan evlatlarımız ve aileleriyle birlikte paylaşıyoruz. Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, her zaman dezavantajlı grupların yanında olmayı ve onların sesi olmayı görev biliyoruz. Dünya Down Sendromu Günü'nde düzenlediğimiz bu iftar, sadece bir yemek buluşması değil; sevginin, anlayışın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, hepimize umut ve güç veriyor." dedi.

Yerhan şunları kaydetti: "Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan değerli sanatçılarımıza, misafirlerimize ve tüm destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha duyarlı ve daha kapsayıcı bir toplum inşa edebilmek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız."

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ise konuşmasında "Bugün burada, çok anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, sevgiyle, dayanışmayla ve paylaşarak bir araya geldik. Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı'nın böylesine kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapması, toplumumuzdaki farkındalığın artması açısından büyük bir öneme sahiptir. Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri, hepimizin özel birer parçasıdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumun her alanında daha fazla yer almalarını sağlamak bizlerin en büyük sorumluluklarından biridir. Aynı şekilde, 6 Şubat depremlerinde kayıplar vermiş, yetim kalmış evlatlarımızın yanında olmak, onlara umut vermek hepimizin görevidir. Bu güzel atmosferi oluşturan herkese, emeği geçen vakıf yöneticilerine ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Toplum olarak birbirimize daha fazla kenetlenmeli, dayanışma içinde olmalıyız. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyorum."

Program boyunca çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Katılımcılar, Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhunu hep birlikte deneyimledi.