SON DAKİKA: Saat 09.05 geçe hayat durdu! İşte yurdun dört bir yanından kareler...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamının sona ederek dünyaya gözlerini yumduğu 09.05'te Türkiye'de zaman durdu.
Saatlerinde 09.05'i göstermesiyle birlikte tüm Türkiye Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Yollar, caddeler, köprü ve üstgeçitlerde milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunarak Atatürk'e minnettarlığını sundu.
ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN KARELER GELMEYE DEVAM EDİYOR...
KÜTAHYA
Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören, Vali Musa Işın, Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Zafer Meydanı'ndaki tören, katılımcıların Atatürk'e duyduğu saygı ve minnetin ifadesiyle sona erdi.
BİNGÖL
Bingöl Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Çelenkleri sırasıyla Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanlığı adına 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve Bingöl Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.
Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.
ERZURUM
Sabah Havuzbaşı kent meydanında Atatürk anıtına çelen sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterirken siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk'ü Anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki tören ile devam etti.
Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
BAYBURT
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Saray Bahçesi'nde düzenlenen tören, 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon ve belediye tarafından çelenk sunuldu. Kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu tören, Atatürk Anıtı yanındaki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.
İZMİR
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında İzmirliler tarafından anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu.
Yayalar oldukları yerde durup saygı duruşunda bulunurken seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Bu esnada duygu dolu anlar yaşandı.
Saygı duruşunda duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.
ZONGULDAK
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle anıldı. Valilik hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sendika temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri , muharip Gaziler, şehit aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. AFAD tarafından kurulan sistem sayesinde tüm mahallelerde sirenler çaldı, cadde ve sokaklarda yürüyenler anında saygı duruşuna geçti.
İş yerlerinde çalışanlar, araç sürücüleri ve vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşuna katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
TRABZON
Trabzon'da Valilik tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında gerçekleştirilen anma programında anıta çelenk sunulmasının ardından saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu.
Yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ardından hep birlikte istiklal marşı okundu.
ADANA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 87'nci ölüm yıldönümünde Adana'da saygıyla anıldı.
Saatler 09:05'i gösterdiğinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerinde çalışanlar ile D-400 karayolunda üzerinde seyir halindeki sürücüler araçlarından inerek çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.