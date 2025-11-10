SON DAKİKA: Saat 09.05 geçe hayat durdu! İşte yurdun dört bir yanından kareler...

ERZURUM



Sabah Havuzbaşı kent meydanında Atatürk anıtına çelen sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterirken siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk'ü Anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki tören ile devam etti.

Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.