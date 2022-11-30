Hayatı yalan

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktor skandalının baş kahramanı 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın yalanlarına yenileri eklendi.Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. 20 Ekim'deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisine "Çapa'nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk göndermesi oldu. Özkiraz kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çelenk için kredi kartından 350 TL ödedi.Astsubay sevgilisi T.K.'ye İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan arkadaşlarından S.U.'yu beyin cerrahı, F.G.'yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan Özkiraz'ın yalanları bununla da bitmedi. 5 Eylül'de Beyaz Konak'ta yapacakları nişanı da sözde Ankara'daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Özkiraz'ın, T.K. ile ilişkisi devam ederken, sosyal medyadan tanıştığı ve görüşmeye başladığı V.C.'ye ise kendini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Özkiraz'ı Çerkezköy'de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., sevgilisi Ayşe'yle ilgili Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarından ve çevre esnaftan bilgi almak istediğinde fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrendi. V.C. bunun üzerine Özkiraz'ın sevgilisi T.K.'ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.T.K.'nın durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım'da kendisini hastaneye çağıran sekreter T.'nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Özkiraz'ın lakabının ise Madam Matruşka olduğu ortaya çıktı. Özkiraz Çerkezköy'de herekese kendini Ayşem olarak tanıttığı, bazı taksicilere borç taktığı, bir taksicinin eşini de annesine kendisi gibi doktor olarak tanıttığı öğrenildi.Ayşe Özkiraz'ın annesi Semra Arslan şunları anlattı:Bir sabah bağırarak uyandı. "Anne sınavdan 496 puan almışım" dedi. Bir hafta on gün sonra, "Çapa'yı tutturmuşum" dedi. Kayıt oldu, iki tane kimlik getirdi. Yurda yerleştirdik. İstanbul'da bir yıl kaldı. Hastanede göreve başladığını söylediğinde çok mutlu olduk. İki gün nöbete kalıyordu. Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada. Bunların hepsi mi yalan olur? Maaş almış olsaydı, "Paraya heves etti" derdim. Doktor ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ettiyse bulunsun.Ayşe Özkiraz'ın ifadesinin ardından Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.U. adlı kadını İstanbul'da yakaladı. İddiaya göre S.U. da kendisini beyin cerrahı olarak tanıtıyordu. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.