İstanbul Taksim'de 19 Ekim Pazar gecesi gittiği korku evinde darbedilip elektroşok uygulanan Melike Günay (24) işletme ve çalışandan şikâyetçi oldu. Genç kadın verdiği ifadede "Hayatımı mahvetti, karanlıkta duramıyorum" dedi.

"HÂLÂ TİTRİYORUM"

Günay, "Anlatırken bile hâlâ kalbim çok hızlı atıyor. Hatırladığım zaman titriyorum. Ne olduğunu, neden bunları yaptığını hiç anlayamadım. Bir zamandan sonra sadece bitmesini bekledim" ifadelerini kullandı. Saldırganların caydırıcı ceza almasını istediğini belirten Günay, "Her gece, orada biraz daha kalsam başıma ne gelecekti diye düşünüyorum. Şahıs ilk başta ifadeye alındı, ben çıktıktan 15 dakika sonra da o çıktı.

İşletme kapandı, mühürlendi ama bir arkadaşım işletmeyi aradığında bize 'Biz zaten bu şekilde popüler oluyoruz. 5 yıl önce yine böyle bir olay yaşadık. Bu bize popülerlik kazandırdı, daha çok gelenimiz gidenimiz oldu' gibi söylemlerde bulundu. Bu daha çok zaten bizi şoka soktu. 'Biz bir süre sonra zaten açılırız, bizim için sorun olmaz, 10 yıllık işletmeyiz, çok uzun da kapalı kalmayız' gibi söylemlerde bulundular. Hatta sürekli yazdılar 'Biz size haber vereceğiz açıldığımız zaman' dediler" diye onuştu. DHA