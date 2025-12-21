‘Hayır Çarşısı’nın geliri Gazze’ye

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgale karşı masum Filistinlilerin yanında olmak amacıyla İstanbul'un Maltepe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda 'Hayır Çarşısı' kuruldu. Maltepe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam eden etkinlikte yöresel gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok ürün satışa sunulurken elde edilecek gelirlerin Türkiye Diyanet Vakfı Maltepe Şubesi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.