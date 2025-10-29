Hayrabolu’da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayrabolu'ya bağlı Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Budur, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, gaziler, Budur ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.