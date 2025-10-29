Haberler Yaşam Haberleri Hayrabolu'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:52

Hayrabolu'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Fahrettin Budur, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Duygu Gültekin Kara
Hayrabolu’da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayrabolu'ya bağlı Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Budur, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, gaziler, Budur ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hayrabolu'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz