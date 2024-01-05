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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Hayvanlar için toplanan paralar buhar oldu

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hayvanlar için toplanan paralar buhar oldu
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz'a hayvanlar için topladığı bağışları kendi menfaatine kullandığı suçlamasıyla nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldı. Hayvan hakları koruyucusu ve fenomen Sinem Umaş'ın yaptığı ihbar üzerine soruşturma başlatan savcılık, dernek defterlerini inceleyip dolandırıcılığı ortaya koydu. Savcılık, "Halkın yardım duygularından faydalanarak dernek kurdu. Dernek hesabına gönderilen paraları amacına uygun harcamayarak kendi menfaatine ve başkalarının hesabına aktardı" dedi.



TRANSFER KAYITLARI VAR
Derneğin toplamda 1 milyon 932 bin lira zarara uğratıldığını belirleyip dernek başkanının "nitelikli dolandırıcılık"tan 10 yıla kadar hapsini istedi. İddiaya göre İstanbul Ümraniye'de kurulan dernek, sosyal medya üzerinden bağış topluyor ancak barınaktaki hayvanlara iyi bakılmayarak yaralı ve aç tutuluyordu. Yurtdışında bir dernekten de izinsiz olarak para aldığı iddia edilen Yılmaz'ın kendisine lüks bir araç aldığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyetin ardından harekete geçti, dernek defterlerini bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, 2015 ve 2020 yılları arasında defterlerin usulüne uygun düzenlenmediği ve notere onaylattırılmadığını belirledi. Ayrıca dernek başkanı Yılmaz'ın derneğe ait IBAN hesabından kendi hesabına 10 bin 800 lira gönderdiği, derneğin banka hesabından 1 milyon 650 bin lira çekilip nereye harcadığının tespit edilemediği kaydedildi. 271 bin 970 liranın da Yılmaz T. isimli şahsın hesabına gönderildiği belirtilen iddianamede, derneğin toplamda 1 milyon 932 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi.

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Hayvanlar için toplanan paralar buhar oldu
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