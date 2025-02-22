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Giriş Tarihi: 22.2.2025 09:24 Son Güncelleme: 22.2.2025 09:32

Hayvanları otlatmaya giden çoban kayboldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kardeşiyle küçükbaş hayvanları otlatmaya giden 62 yaşındaki çoban Ümmet Altay, eksik koyunları ararken kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve AKUT ekipleri kaybolan çobanı arama çalışması başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hayvanları otlatmaya giden çoban kayboldu

Ödemiş ilçesine bağlı Horzum Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün (Cuma) sabah saatlerinde kardeşiyle küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran 62 yaşındaki Ümmet Altay, koyunların eksik olduğunu fark edince bölgede aramaya başladı. Ağabeyinin geri dönmemesi üzerine Mehmet Altay, ailesine haber vererek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AKUT ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başladı.

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Hayvanları otlatmaya giden çoban kayboldu
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