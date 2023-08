Hayvansever Emniyet Müdürü yürekleri ısıttı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü hayvansever olunca tüm emniyet teşkilatı da hayvanseverliği özüne kadar benimsiyor. Fethiye'de yaklaşık 1 yıldır ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüten Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde papağan ve diğer can dostlarıyla büyük dikkat çekiyor. Özellikle 'Gönül Bağı' projesini özel çocuklar için uygulamaya koyan ilçe emniyet müdürü Kayhan Dadaşoğlu eğitim öğretim döneminde okullardan gelen ziyaretçi öğrenci ve öğretmenlere polisliği sevdirmek için büyük çaba da harcıyor.

Makamında sevimli papağanın yanı sıra, 'Limon' isimli kanarya ile İlçe müdürlüğü hizmet binasındaki Şakir' isimli Sultan papağanı, 'Asil' isimli köpek, 'Gece' isimli kedi, 'Turşu' isimli kanaryanın yanı sıra tavuk ve horozlar da emniyet birimine gelen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Makamındaki sevimli papağan 30-40 kelime söylerken, en çok baba, anne, aşkım, bay bay, yok ya, noldu ya gibi terimleri de sıralıyor. Sevimli papağana ve diğer can dostları ile yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu hayvan sevgisini askerde Diyarbakırlı bir arkadaşının güvercin sevgisi üzerine kendisinin de kuş, kedi, köpek, güvercin besleme hastalığına yakalandığını Allah'ın yarattığı canlıları bu yüzden çok sevdiğini Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de her türlü can dostun yer aldığını söyledi.

Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "1994 yılından beri askerden bu yana hayvanseverim. Genelde çocuklarımızın polis korkusunu yenmek için binamızın çevresinde yeşili koruyalım, yeşili geliştirelim hayvanlarımız olsun istiyoruz. Çocuklarımıza Polislerimiz yeşili seviyor hayvanı seviyor polisten korkmamamız lazım düşüncesini yerleştiriyoruz. Buraya okullardan öğrencilerimiz, çocuklarımız geliyor. Buradaki amacımız polis Allah'ın yarattığı her şeyi seviyor imajı vermek istiyoruz. Papağanlarımız, ' Asil' isimli köpek, 'Gece' isimli kedi, 'Limon' isimli kanarya, yine 'Turşu' isimli kanaryanın yanı sıra tavuk ve horozlarımız da var. Makamımdaki sevimli papağan en çok baba, anne, aşkım, babacık, bay bay, yok ya, noldu ya kelimelerini söylüyor. Ruh haline göre konuşuyor. 30-40 kelime üretiyor. Allah'ın yarattığı tüm canlıları korumak ve yaşatmak zorundayız." Diye konuştu.