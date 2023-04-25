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Giriş Tarihi: 25.4.2023 21:26 Son Güncelleme: 25.4.2023 22:43

HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik tekme ve yumruklarla saldırdı

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, Yeşil Sol Parti/HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş‘ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.

SABAH
HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik tekme ve yumruklarla saldırdı

Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan Yeşil Sol Parti/HDP'liler tarafından darbedildi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbetinde bulunan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi.

"BİZİ SEN Mİ ŞİKAYET ETTİN DİYEREK HAKARET ETTİLER"

Celil Begdaş, yaşadıklarını SABAH'a anlatırken, HDP'lilerin saldırısından polisin müdahalesiyle kurtulduğunu söyledi. Bugün Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar arasında oğlunu dağa gönderenlerin de bulunduğunu savunan baba Celil Begdaş, "Yeşil Sol Parti yani HDP'liler Ofis Sanat Sokağı'nda operasyonla ilgili açıklama yapıyordu. Bende yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri bana 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek hakaret etti." dedi.

HDP'liler evlat nöbeti tutan babayı darp etti | Video

"15-20 KİŞİ BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI"

HDP'li grubun üzerine yürüdüğünü ifade eden Begdaş, "Kendimi korumak isterken 15-20 kişi beni darp etmeye başladı. Olay yerinde polislerin müdahalesiyle kurtuldum. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdılar" şeklinde konuştu.

HDP BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuşmuştu.

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HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik tekme ve yumruklarla saldırdı
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