HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik tekme ve yumruklarla saldırdı | Video
Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş‘ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.
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