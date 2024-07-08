Helal olsun Hüseyin

Osmaniyeli depremzede Hüseyin Kanat (15), Ankara'da düzenlenen Spor Toto 16 Yaş altı Kulüpler Şampiyonası'nda cirit atma dalında 64.55 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de 2 ay boyunca atletizm pistinde kurulan çadır kentte kalan ve bu dönemde antrenman yapamayan Kanat, ilk yarışında Türkiye üçüncüsü, daha sonraki 2 yarışında Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.Kanat en büyük hedefinin ay-yıldızlı formayla madalyalar kazanmak olduğunu söylerken antrenörü Mustafa Yiğit, "Seneye 'Yıldızlar Avrupa', 'Yıldızlar Dünya' ve Balkan şampiyonası var. Sporcuma güveniyorum" dedi. AA