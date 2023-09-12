Hem akıllı hem gönlü zengin

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı.Soru açıldığında nefesler tutulmuştu. 1 milyon liralık soru, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu. Seçenekler arasında ise, Ş, V, G ve H harfleri yer aldı. Rabia, uzun süre düşündükten sonra 'V' cevabını verdi. Bu doğru yanıtla genç kız 1 milyon liranın sahibi oldu. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da Rabia'yı başarısından dolayı alnından öperek kutladı.Aslen Konyalı olan Rabia, yarışmaya Ankara'dan katıldı. Babası bakkal dükkânı işletiyor. 3 kardeşler. Batıkent Lisesi'nde okuduktan sonra Mobil Anadolu Lisesi'ne geçti. Sınav Temel Lisesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yeminli izci olan Rabia bu yıl da Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Adli kriminoloji alanında çalışmak isteyen Rabia, bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor.Hayatının dönüm noktasını ise geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaşadı Rabia. Talihsiz bir kazayla sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli bileğine kadar etkilendi. Sağ eli ampütasyon geçirdikten sonra biyonik eliyle yaşamını sürdüren Rabia, kazandığı para ile estetik el yaptırmak istediğini söyledi. Rabia, "Sol elimin ölçüsünü aldılar. Silikondan sağ elimi bire bir aynı şekilde sol elim gibi yapacaklar. Evet hareket ettiremeyeceğim ama sağ elim tıpkı eskisi gibi olacak" dedi. Raiba ayrıca, kazandığı para ile eliyle ilgili geçirdiği kazadan sonra kaldırıldığı hastanede tanıştığı oda arkadaşına yardım edeceğini söyleyerek "O kız arkadaşımın iki bacağı ampüte olmuş. Ben onun da mutlu olmasını istiyorum. Onun da biyonik bacakları olsun istiyorum" dedi. Genç kız "Beni hiç tanımayan insanlar bile bana inandı. Bu beni çok mutlu etti. O kadar çok tebrik telefonları aldım ki. Çok mutluyum" dedi.Bir kedisi ve bir köpeği olan Rabia Birsen Göğercin, elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü Konya Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin de gururu oldu. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara'ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder, biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" hem reyting hem de sosyal medyada zirvede yer aldı. Kim Milyoner olmak İster? yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 4.84 izlenme oranı ve 16.23 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. #kimmilyonerolmakister, #Rabia ve #1Milyon etiketleri bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Etiketler Twitter Türkiye Trending Topics sırasında bölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı. İzleyiciler, sosyal medyada tebrik mesajları paylaştı: "Tebrikler güzel kalpli Rabia", "Bravo sana helal olsun. Enerjin hiç solmasın", "Sevgi, inanmak her engeli aşar." MAGAZİN