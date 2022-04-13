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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Hem evleri hem tüp bebek paraları kül oldu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Hem evleri hem tüp bebek paraları kül oldu
Ediine Havsa'ya bağlı Şerbettar Köyü'nde yaşayan fabrika işçisi Rasim Balcı (51) ile eşi Hatun Balcı'nın (38) çocukları olmadı. Yıllardır çektikleri özlemi dindirmek isteyen çift, daha önce üç kez tüp bebek yöntemini denedi. Ancak üçü de başarısız oldu. Bu sarada Hatun Balcı, bir süre önce çalıştığı fabrikadan çıkarıldı. Hatun Balcı'nın aldığı tazminata birikimlerini de ekleyen çift, eş dosttan da aldıkları parayla Ramazan Bayramı'ndan sonra yeniden tüp bebek uygulaması yaptırmaya karar verdi. Ancak, geçen pazar elektrik kontağından çıkan yangın, hem evlerini hem eşyalarını hem de tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin TL'yi kül etti. Hatun Balcı "Evimizin yeniden yapılması ve tüp bebek tedavisi için yardım bekliyoruz" dedi.

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Hem evleri hem tüp bebek paraları kül oldu
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