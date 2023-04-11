Hem ölü hem diri! Kaza yapan genç hayatının şokunu yaşadı!

SGK dosyamızın açılmamızı istediler ya da belli bir ödeme ile sağlık hizmetinden faydalanacağımı söylediler. Şu anda sistemde ölü olarak görünüyorum. Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı ayağımda platin var ve gidip gelmeler gerek olabilir ama zorlanıyorum. Çünkü beni görmek istiyorlar ve yaşayıp yaşamadığımı, ona göre işlem yapmak istiyorlar. Ablam, yeğenim, eniştem, amcam ve kuzenlerim olmak üzere depremde 10 kişiyi kaybettim. 4'ünü ben teslim almıştım defin işlemleri için. Sanırım o sırada bir karışıklık olmuş diye düşünüyorum" dedi.