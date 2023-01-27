Hemşire Ömür Erez cinayetinde sanıklara indirimsiz ceza

Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde 20 Ocak 2022 günü meydana gelen korkunç olayda, iddiaya göre Rahmi Uygun (39), sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (34) silahla başından vurmuştu. Olayın ardından hemşire Ömür Erez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayeti planlı yaptığı belirlenen Rahmi Uygun ve ona yardım ettikleri iddia edilen Musa Teymur ve Yücel Özcan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, şüpheli Rahmi Uygun'un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken diğer 2 sanığın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Davanın ilk celsesinde Rahmi Uygun'a yardım eden iki sanık tahliye edilmişti.
"CAYDIRICI CEZA OLSUN"
İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Rahmi Uygun ve başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Ömür Erez'in annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Ömür Erez'in ağabeyi Menderes Erez, "Acımız büyük. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Erez ailesinin avukatı ise, "Verilen ceza Ömür'ü geri döndüremeyecek ama caydırıcı bir ceza olsun" diyerek sanığa verilecek cezada indirim uygulanmamasını da talep etti.
SKANDAL SAVUNMA
Cinayeti işleyen sanık Rahmi Uygun son savunmasında şantaj ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek, "Avukat diyor ki Rahmi bu işi tasarlayarak yaptı. Şahsa ev alması için verdiğim paralar ortada gözükmüyor. Bana şantaj yaptı. Şahıs tarafından şantaj yapılan ve dolandırılan benim. Ben konuşmaya gitmiştim, dayısının çağırıp beni vurdurmaya çalıştı. Şahıs elini beline attığı için ben silah çıkardım" dedi. Diğer sanık Yücel Özcan ise, "Öldüreceğini bilsem kesinlikle engel olurdum" diye konuştu.
İNDİRİMSİZ CEZA
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Rahmi Uygun'un 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada indirim de uygulamadı.
DİĞER SANIKLARA 15'ER YIL HAPİS VE TUTUKLAMA
Diğer sanıklar Yücel Özcan ve Musa Teymur hakkında ise, Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme bu sanıklar için de indirim uygulamadı, tutuklama kararı verdi. Kararın açıklanmasının ardından Ömür Erez'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.