Hemşire Ömür Erez cinayetinde sanıklara indirimsiz ceza

SKANDAL SAVUNMA

Cinayeti işleyen sanık Rahmi Uygun son savunmasında şantaj ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek, "Avukat diyor ki Rahmi bu işi tasarlayarak yaptı. Şahsa ev alması için verdiğim paralar ortada gözükmüyor. Bana şantaj yaptı. Şahıs tarafından şantaj yapılan ve dolandırılan benim. Ben konuşmaya gitmiştim, dayısının çağırıp beni vurdurmaya çalıştı. Şahıs elini beline attığı için ben silah çıkardım" dedi. Diğer sanık Yücel Özcan ise, "Öldüreceğini bilsem kesinlikle engel olurdum" diye konuştu.

İNDİRİMSİZ CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Rahmi Uygun'un 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada indirim de uygulamadı.

DİĞER SANIKLARA 15'ER YIL HAPİS VE TUTUKLAMA

Diğer sanıklar Yücel Özcan ve Musa Teymur hakkında ise, Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme bu sanıklar için de indirim uygulamadı, tutuklama kararı verdi. Kararın açıklanmasının ardından Ömür Erez'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.