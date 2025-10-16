Hemşire Pınar Bulunmaz’ın sır ölümünde kriminal rapor gerçeği ortaya çıkardı: İntihar değil cinayet!

ADLİ TIP RAPORU: SAĞ ELİNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Geçen duruşmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen ve 3 profesörden oluşan heyet raporu okundu. Pınar'ın intihar etmediğinin değerlendirildiği raporda, "Rıdvan Bulunmaz'ın ifadeleri dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araca zorla Rıdvan Bulunmaz tarafından bindirildiği, yanak bölgesinde silahın horoz ve/veya gövde kısmı ya da benzer şekilde ekimoz oluşturabilecek çıkıntılı künt cisimle vurmakla oluşmuş lezyonlar, burun bölgesinde ve her iki elde ekimozlar dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın araç içerisinde ya da araca binmeden önce Rıdvan Bulunmaz tarafından darbedilmiş olduğu, uygulanan bu fiziksel travmada silah ya da travmatik enstrümanın Rıdvan Bulunmaz'ın elinde olduğu ve aktif olarak Rıdvan Bulunmaz tarafından travma enstrümanı olarak kullanılmış olduğu, Pınar Bulunmaz'ın her iki elinde geri saçılma paternlerinin ve sağ elinde atış artığı tespit edilmeyişinin Rıdvan Bulunmaz tarafından ifade edilen atış mekanizması ile uyuşmadığı, silahın Pınar Bulunmaz tarafından ateşlenmiş olmadığını düşündürdüğü, Pınar Bulunmaz'ın kendini iyi hissetmemesi nedeniyle evde kendi kendine damar yolu açarak serum tedavisi uygulamasının, yaşamını sürdürme yönünde bilinçli ve aktif bir çaba gösterdiğini düşündürdüğünden, intihara hazırlık sürecinin klasik belirtileri olan vedalaşma, kişisel eşyaları devretme ya da ani içe kapanma ve benzeri bulguların olmaması ve tanık ifadelerinde yer alan yaşam olaylarına dair konuşmalar, alışveriş, hastalık için serum takma vesaire dikkate alındığında Pınar Bulunmaz'ın intihar motivasyonu olmadığı ve olayın orijininin intihar olduğunun söylenemeyeceği kanaatini bildirir bilimsel mütalaa raporudur" denildi.