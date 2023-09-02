Henüz 15 yaşında ama 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Konya'da yaşayan 15 yaşındaki T.T.'nin babası İ.T. yıllar önce cezaevine girdi. Anne de hiç ilgilenmediği oğlunu, yakınlarına bıraktı. Sokaklarda büyüyen T.T., uyuşturucu ağına düştü. Sürekli uyuşturucu kullanan ve 6 yaşından beri hırsızlık yapan T.T., polis tarafından defalarca gözaltına alındı. Birçok kez tutuklanmasına rağmen tahliye olduktan sonra yine suç işlemeye devam etti. Sevgi evlerinde devlet kontrolüne de alınan T.T., buradan da defalarca kaçtı. Emniyet kayıtlarında 116 suç kaydı olan ve 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 yaşındaki T.T., Asayiş Şubesi Ekipleri tarafından, merkez Karatay ilçesindeki Sultan Mesut Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen T.T. yine cezaevine gönderildi.