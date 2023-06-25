Henüz 20 günlükken SMA ile savaşı başladı

Konya'da yaşayan Gökçay ailesinin 4 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Ali Ege'ye henüz 20 günlükken SMA TİP 2 teşhisi konuldu. Çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayamadan hastalıkla mücadeleye başlayan Nazlı ve Rıdvan Gökçay çifti, tedavi için gereken paranın toplanması için, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.Gerekli olan paranın henüz yüzde 8'ini toplayabilen çift umutlarını koruyor. Anne Nazlı Gökçay, "Bir anne olarak sevincimi hiç yaşayamadım. Bir anda tedavi sürecinin içinde bulduk kendimizi. Oğluma bakarken korkuyorum. O bana bakıp gülerken ben içimden ağlıyorum" dedi. Baba Gökçay ise oğlunun parklarda koşarken görmek istediğini söyledi.