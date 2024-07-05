Her anlarında SANKO var SANKO Hastanesinde doğdu, tüm eğitimi okullarında tamamlayıp doktor oldu

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan, ilk, orta ve lise eğitimini SANKO Okulları'nda tamamladıktan sonra SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Alp Yapan ve Barış Kılboz, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesini başarıyla tamamlayarak hem ailelerine hem de SANKO Ailesine büyük gurur yaşattılar.

Doğuştan SANKO'lu iki genç tıp doktoru olmanın gururunu yaşarken, tıp dünyasının yeni hekimlerine diploma törenine, 2000 yılında dünyaya gelen Dr. Alp Yapan'ın doğumunu gerçekleştiren ve o dönem SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Samet Bayrak da katıldı. Opr. Dr. Bayrak, Dr. Yapan ve Dr. Kılboz'a, "Gaziantep'te Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri" isimli kitabını takdim etti.

Dr. Alp Yapan (24) ile Dr. Barış Kılboz'a diplomaları Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, doğum belgeleri ise SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci tarafından verildi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "İki genç tıp doktorunun doğuştan SANKO'lu olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Konukoğlu ailesi olarak, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamak amacıyla farklı sektörlerde yaptığımız yatırımlarımızın yanı sıra, sağlık ve eğitim alanlarında da hizmet vermek için gayret gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Dr. Alp Yapan ile Dr. Barış Kılboz, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hem duygulandık hem de gururlandık. Bundan sonraki hayatlarında da her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Genç meslektaşının diplomasını veren Opr. Dr. Samet Bayrak ise, doktor olarak doğumunu gerçekleştirdiği Alp Yapan'ı 24 yıl sonra meslektaş olarak görmenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldiğini, anne babasının da SANKO çalışanı olduğunu anımsatan Dr. Alp Yapan (24), "Büyüdüğüm bu güzel ortamda herkes bana katkı vermek için çok çabaladı. Yıllar boyu bu güzel ortamda büyümenin karakterimin oturmasında ve bu güzel başarıları elde etmemde büyük katkısı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya gelen ve tüm eğitim öğretim süreçlerini SANKO eğitim kurumlarında tamamlayarak Tıp Fakültesi'nden olan Dr. Barış Kılboz ise, "Eğitim öğretim serüvenimin tamamı SANKO'da geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu süreç boyunca hayatıma dokunan tüm hocalarımın bana büyük katkıları oldu ve bugün onların emekleriyle tıp fakültesini bitirmenin gururunu yaşıyorum" dedi.