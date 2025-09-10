Her duvarın ardında bir hikâye var

Sabahattin Ali'nin "Aldırma Gönül" şiirini kaleme aldığı, Türkiye'nin önemli hafıza mekânlarından biri olan tarihi Sinop Cezaevi, kapsamlı bir restorasyon süreci sonrası resmi müze statüsü kazandı. Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları, "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi" kapsamında hayata geçirildi.

Yaklaşık 8 milyon euro bütçeyle gerçekleştirilen projede, restorasyonun yanı sıra 21 farklı sivil toplum projesi de desteklendi. Müzenin açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas katıldı.

3500 METREKARELİK SERGİ ALANI

Ersoy, cezaevinin sadece bir yapı değil, edebiyat ve toplumsal hafızamızda derin izler taşıyan bir simge olduğunu vurguladı. Sabahattin Ali, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı gibi isimlerin de burada mahkûm olduğunu hatırlattı. 3500 metrekarelik sergi alanına sahip olan müze, sanatsal etkinliklerle Sinop'un cazibe merkezi olmayı hedefliyor.