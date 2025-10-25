Haberler Yaşam Haberleri Her gebeye bir ebe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, anne adaylarını ziyaret ederek destek veriyor. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve beraberindekiler, Seyhan ilçesinde bir aileyi ziyaret etti. Müdür Nacar, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında anne adaylarımıza bire bir destek veriyoruz. Gebe Okulu ve Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu ziyaretlerle anne adaylarımızı doğuma bilinçli, güvenli ve huzurlu bir şekilde hazırlıyoruz. Her gebemize bire bir destek olacağız" dedi.

