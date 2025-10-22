Her hafta bir sağlık tesisi açıyoruz

Çatalca'da yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sağlıkta dönüşüm tüm hızıyla sürdüğünü, çok sayıda sağlık tesisinin kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğünü ve 6 ayda 85 milyon kişiye sağlık hizmeti verildiğini ifade etti. Her hafta bir sağlık tesisinin açılışını yaptıklarının altını çizen Gül, "İstanbul'da 6 ayda 85 milyon kişiye sağlık hizmeti verilirken, aynı zamanda bu hizmet dünyanın her tarafından gelen kişilere de veriliyor.

İnşallah hem özel hastanelerimizle hem üniversite hastanelerimizle hem de Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleriyle, aile sağlık merkezleriyle, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle yaşam kalitemizi daha da yukarıya çıkaracağız" diye konuştu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin yabancının kanser tedavisi ve ameliyat gibi ciddi sağlık hizmetleri için İstanbul'a geldiğini belirtti. Güner, İstanbul'un dünyaya sağlık hizmeti sunan bir şehir haline geldiğini belirterek ciddi sağlık hizmetleri için de İstanbul'un tercih edildiğini söyledi. İstanbul'un sağlık hizmetlerinin küresel ölçekte ilgi gördüğünü belirten Güner, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin yabancı vatandaş, estetik için değil, kanser tedavisi ve ameliyat gibi ciddi sağlık hizmetleri için İstanbul'u tercih etti. Bu, Türk tıbbının ve sağlık sistemimizin dünyaya örnek olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.