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Giriş Tarihi: 28.2.2023

‘Her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor’

‘Her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor’
KIZILAY, çadır iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kızılay'ın finansman ihtiyacının karşılanması için sermayesi yüzde 100 Kızılay'a ait "yatırım grubu"nun bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kızılay Derneği, insani yardım operasyonlarına odaklanırken, Kızılay Yatırım Grubu da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaşmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır. Kızılay Derneği, kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kızılay, kamu maliyesinden herhangi bir bütçe desteği almamaktadır. Kızılay kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi de yapmaktadır" denildi.

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‘Her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor’
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