11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü yaklaşırken Bayburt'ta ilkokul öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 'Benim Okulum, Geleceğe Çare Yeşil Vatan' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu bahçesinin arka kısmında kalan alanda öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte 150 çam fidanını toprakla buluşturdu. Buğlem Dikbaş isimli öğrenci, "Bugün fidanlarımızı toprakla buluşturduk, çok mutluyuz. İnşallah büyüyüp kocaman olacaklar" dedi. Öğrenci Zehra Ataner ise "Her şey yeşil vatan için" diye konuştu.