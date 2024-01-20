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Giriş Tarihi: 20.1.2024 16:13

Her yerde aranıyordu: 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!

Van'da 12 yaşındaki V.T. dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerinde başlatılan arama çalışmalarında V.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Her yerde aranıyordu: 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!
Van'ın İpekyolu İlçesi'ne bağlı Hacıbekir Mahallesinde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıkan 12 yaşındaki V.T.'den bir süre haber alınamadı. Daha sonra ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuğu arayan aile ve ekipler daha sonra 02.00 sıralarında V.T.'nin cansız medenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından V.T.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. V.T.'nin cenazesi daha sonra yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mahalle mezarlığına defnedilen 12 yaşındaki V.T.'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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Her yerde aranıyordu: 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!
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