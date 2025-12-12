Hesabı ödemedi, solisti katletti

ADANA'DA eğlence mekânında hesap ödemeyen ve çevreye zarar verdiği için mekândan çıkarılan şüpheli ve arkadaşları, işyerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, eğlendiği mekânda hesabı ödemeyince işyerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı. Sinirlenerek masayı dağıtan şüpheli, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekâna arkadaşlarıyla dönüp Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arslan öldü.