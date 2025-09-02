Hilal Özdemir’in ardından Hira Aygar da katledildi! 16 yaşındaki kızın ölümünde korkunç ifade!

Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.