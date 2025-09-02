Hilal Özdemir’in ardından Hira Aygar da katledildi! 16 yaşındaki kızın ölümünde korkunç ifade!

Kan donduran olay Mersin'de meydana geldi. İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ardından, 16 yaşındaki Hira Aygar da katledildi. Vahşetin adresi bu kez Mersin'di.
31 Ağustos'ta gece saatlerinde Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., yaklaşık 2 aydır kız arkadaşı olduğu Aygar ile birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini burada kendisine ait olan tabancayı da yanına aldığını, havaya ateş ettiğini, daha sonra dönüşte arkadaşı N.Ç.'nin (20) aracı ile yanlarında arkadaşları olan M.Z. (27) ile birlikte evlerine gittikleri esnada Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi üzerinde bir market önünde durduklarını araçtan indiklerini, araç içinde kalan Aygar'ın tabancayı alıp kafasına dayadığını, ardından ateş ettiğini söyledi.
'BOŞ SANIP TETİĞE BASTIM'
M.Z. ve N.Ç.'nin de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi.
TALİHSİZ GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ
Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YAKINLARI VE VATANDAŞLAR ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI
Mersin'de Hira Aygar'ın (16), erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Akşam saatlerinde Aygar'ın bazı yakınları şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu merkez Toroslar ilçesindeki adrese gitti. Polisin önceden önlem aldığı bölgede bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık, daha sonra polisin uyarılarıyla olaysız şekilde dağıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.