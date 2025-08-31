Hilal’e kıyan cani suç makinesi çıktı

İstanbul'da, Boğaziçi Üniversitesi'nun Rumelihisarı'ndaki kampüsünde bir düğün organizasyonunda garson olarak günübirlik görevlendirilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, ayrılma kararı aldığı sevgilisi 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından başından vurularak öldürüldü. Vahşi cinayetin ayrıntıları ise kan dondurdu. Lise öğrencisi Hilal Özdemir (15) Gaziosmanpaşa'da ikamet ediyordu. İddiaya göre aynı mahallede oturan Ayberk Kurtuluş ile tanışmış ve 15 Mayıs günü sevgili olmuşlardı. İkili bu ilişkilerini sosyal medya profillerindeki paylaşımla bildirdi.

CANLI KONUMDAN BULDU

İki sevgilinin ilişkisi fazla uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Hilal Özdemir erkek arkadaşından ayrılmak istedi ve kararını ona bildirdi. İddiaya göre Ayberk Kurtuluş bu kararı beğenmedi ve konuşmak üzere Hilal Özdemir'i aradı. Hilal konuşmak istemediğini söylese de Ayberk Kurtuluş, Hilal'i daha önceden birlikte telefonlarına yüklediği sevgili takibi uygulamasından takip ediyordu.

Hilal'in nereye gittiğini adım adım biliyordu. Hilal, 30 Ağustos günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda gerçekleştirilen bir düğünde garson olarak görev aldı. Hiçbir şeyden habersiz işini yaparken telefonundaki uygulamadan takip edilen Hilal'in karşısına ayrıldığı erkek arkadaşı Ayberk çıktı. Şüpheli konuşmak istediğini belirtip Hilal'i tenha bir yere çekti. İddiaya göre konuşma biranda kavgaya dönünce Ayberk Kurtuluş üniversite kampüsüne nasıl soktuğu henüz bilinmeyen silahla Hilal'i başında vurdu.

İKİ ADET BOŞ KOVAN

Hilal Özdemir kanlar içinde yere yığılırken aynı silahı başına dayayan Ayberk Kurtuluş tetiği çekti. Özdemir ve Kurtuluş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ile 2 boş kovan buldu.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalarda Ayberk Kurtuluş'un 9'u kasten yaralama, 4'ü uyuşturucu kullanmak olmak üzere 18 ayrı sabıkasının olduğu, bir suçla ilgili de polis tarafından arandığı öğrenildi. Hilal Özdemir için Gaziosman-paşa Merkez Camisi'nde dün cenaze törenidüzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.