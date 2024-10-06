Hilal’in katilini 3 ay sonra ‘Özel Ekip’ yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde Mehmet Demirhan, 23 Haziran 2024 günü 6 yıl dini nikahla yaşadığı ve 1 yıldır ayrı olduğu, Hilal Kar'a, sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla ederek kaçmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilal Kar'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Hilal Kar'ı sokakta öldüren Mehmet Demirhan, öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı ve titiz çalışmalar yürüttü. Asayiş Müdürlüğü tarafından kurulan 'Özel Ekip' çalışmada, cinayet zanlısının Hilal Kar'ın birlikte yaşadığı Mehmet Demirhan olduğunu belirledi. Olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan Demirhan'ın izini, Sur İlçesindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

BARAKADA YAKALANDI

Özel ekip, Demirhan'ın kılık değiştirdiğini, sürekli şapka taktığını ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığını tespit etti. Polis, genç kadının katil zanlısı Demirhan'ı gizlendiği metruk evde yakalandı. Polisteki ifadesinin ardından katil zanlısı Mehmet Demirhan, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Demirhan, savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.