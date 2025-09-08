Hilvan’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı Apaydın ile Çakmak Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan, Siverek ve Şanlıurfa'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.