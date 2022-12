Hipodromdan ekrana starların hikayesi

Hipodromdan çıkan at doğayı tanımıyor çoğu zaman. Her şeyden korkabiliyorlar. Bunun önüne geçmek için bütün sporu atın önünde yapar, ona alıştırırız. Sonra yavaş yavaş atın üzerinde yapmaya başlarız. Tüm eğitim tamamlandıktan sonra da oynanacak role ve rol arkadaşına göre at seçeriz. Her at her rolde ve oyuncuyla oynamaz. Atların da insanlar gibi karakterleri oluyor. Lider ruhlu atları sürünün arkasından yürütemezsiniz mesela. Onun ruhunda gerçek bir liderlik varsa hiçbir kuvvet onu arkadan koşturamaz" dedi.