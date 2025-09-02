Hiranur da Hilal ile aynı kaderi paylaştı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Hilal Özdemir ayrılmak istediği çok sayıda suç kaydı bulunan erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Benzer bir cinayet de önceki gün Mersin'de gerçekleşti. Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay anında otomobilde bulunan Aygar'ın erkek arkadaşı Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z.'yi (28) gözaltına aldı. Arda Ş., polise verdiği ifadede önce kız arkadaşının kendisini vurduğunu söyledi. Ardından ifadesini değiştiren Arda Ş., kız arkadaşına elindeki tabancayı gösterdiğini, silahın kazara ateş aldığını iddia etti. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.