Hırka-i Şerif dualarla ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif Ramazan ayının ilk Cumasında açılmak için temizlenip ziyaret hazır hale getirildi. Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyaret öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Doc.Dr. Mücahit Yentür, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı muhafız aile Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

ZİYARETÇİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hırka-i Şerif'in açılışı sonrası yüzlerce kişi Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ziyaret ederken gözyaşlarını tutamadılar.

AĞIR VE ŞEREFLİ BİR GÖREVDEN HEM MUTLU HEM GURURLUYUZ

Veysel Karani Hazretleri'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir, "Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul'da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz (sav) tarafından emanet. Ayrıca her Ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Ramazan ayından sonrada muhafaza etmeye devam ediyoruz. 50 kişilik ekip ziyaretler için çalışıyor. İnşallah çok sayıda insan ziyarete gelir. Ne kadar çok insan ziyaret ederse o kadar mutlu oluruz" dedi.

RAMAZAN AYINDA HER GÜN AÇIK

Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak. Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.