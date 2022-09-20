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Giriş Tarihi: 20.9.2022 14:32

Hırsız cemaatin secdeye gitmesiyle vatandaşın telefonunu ve çantasını çaldı

Beyoğlu’ndaki Taksim Camii'nde hırsız vatandaş secdeye eğildiği sırada içinde 15 bin liralık cep telefonu ve 90 bin lira bulunan çantasını çaldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hırsız cemaatin secdeye gitmesiyle vatandaşın telefonunu ve çantasını çaldı

Beyoğlu'ndaki Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için yeğeni Onur Kılıçoğlu birlikte gelen Emin Kılıçoğlu, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu. Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek vatandaşın başıucunda bulunan çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören Emin Kılıçoğlu, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden Kılıçoğlu, 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile içinde 90 bin lirasının bulunduğu çantasının çalınmasından dolayı hırsızlık yapan şüpheliden şikayetçi oldu.

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Hırsız cemaatin secdeye gitmesiyle vatandaşın telefonunu ve çantasını çaldı
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