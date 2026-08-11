Hırsızların jammer yöntemi pes dedirtti! Sinyali kesip kilitlenmesini önledikleri araçtan 200 bin TL çaldılar!

Olay, 4 Ağustos 2026 günü Bayrampaşa ilçesi Megacenter içerisinde meydana geldi. Park halindeki bir aracın sahibi, aracını kilitleyerek bölgeden ayrıldı. Ancak şüphelilerin kullandığı sinyal kesici jammer nedeniyle aracın kilitlenmediği belirlendi. Şüpheliler, araçta bulunan 200 bin lira nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, ekiplerin saha çalışmaları sonucunda hırsızlık eylemini gerçekleştiren kişinin Gürcistan uyruklu G.K. olduğu tespit edildi.