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Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:12 Son Güncelleme: 11.08.2026 12:45

Hırsızların jammer yöntemi pes dedirtti! Sinyali kesip kilitlenmesini önledikleri araçtan 200 bin TL çaldılar!

İstanbul Bayrampaşa’da sinyal kesici jammer kullanarak park halindeki aracın kilitlenmesini engelleyen hırsızlar, araçtaki 200 bin lira nakit parayı çaldı. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla kimliği belirlenen Gürcistan uyruklu G.K., olaydan 5 gün sonra Fatih’te kaldığı otel odasında kıskıvrak yakalandı. Aynı odada bulunan M.K. de gözaltına alınırken, G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Hırsızların jammer yöntemi pes dedirtti! Sinyali kesip kilitlenmesini önledikleri araçtan 200 bin TL çaldılar!
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Olay, 4 Ağustos 2026 günü Bayrampaşa ilçesi Megacenter içerisinde meydana geldi. Park halindeki bir aracın sahibi, aracını kilitleyerek bölgeden ayrıldı. Ancak şüphelilerin kullandığı sinyal kesici jammer nedeniyle aracın kilitlenmediği belirlendi. Şüpheliler, araçta bulunan 200 bin lira nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, ekiplerin saha çalışmaları sonucunda hırsızlık eylemini gerçekleştiren kişinin Gürcistan uyruklu G.K. olduğu tespit edildi.

ODALARINDA SİNYAL KESİCİ BULUNDU

G.K., 9 Ağustos 2026 günü Fatih ilçesinde kaldığı otel odasında düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı otel odasında kalan Gürcistan uyruklu M.K. de ekipler tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. Şüphelilerin kaldığı odada yapılan aramada 1 adet jammer (sinyal kesici) cihaz ile hırsızlık eyleminden elde edildiği değerlendirilen bin 400 dolar ele geçirildi.

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden otodan hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği belirlenen G.K. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #FATİH #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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