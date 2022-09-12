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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Hırsızlık yaptığı camide değerler eğitimi alacak

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hırsızlık yaptığı camide değerler eğitimi alacak
Ümraniye'de bulunan Çayırönü Merkez Camii'nde yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda Erkan Ç. (17) ve arkadaşı Efe K., camideki alüminyumları çaldı. Yakayı ele veren iki şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Erkan Ç. tutuklandı. Hâkimlik, bir aylık tutukluluğunun ardından yurtdışı yasağı ile tahliyesine karar verdiği Erkan Ç.'nin, hırsızlık yaptığı camiye giderek 3 ay süreyle cami görevlilerinden hırsızlığın kötülüğü ve başkasının mülkiyet hakkının ihlali hakkında eğitim almasına hükmetti.

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Hırsızlık yaptığı camide değerler eğitimi alacak
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