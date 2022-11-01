Hırvatistan’dan Ne Alınır? Hırvatistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Balkanlar ve Orta Avrupa arasında bir geçiş noktası olan Hırvatistan'dan ne alınır? Lezzetli deniz mahsulleri ile dolu mutfağı, tarihi mekanları ve doğa harikası alanları ile ünlü Hırvatistan'da ucuz olan şeyler neler? Bu güzel ülkeden dönmeden önce, Hırvatistan'daki hediye giyecek ve yiyecek seçeneklerinin tümüne mutlaka göz gezdirmek gerekir. İşte en az Dalmaçya kıyıları kadar ünlü Hırvatistan hediyelik eşyaları…

Hırvatistan'dan Ne Alınır?

Kravatın, Hırvatistan'ın başkenti olan Zagreb'de icat edildiği birçok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Aynı şekilde, kalemin bir Hırvat icadı olduğu da çoğu kişi için ilginç bir bilgidir. Zagrebli mucit Slavoljub Penkala (1871-1922), 1906'da entegre hazneli ilk kurşun kalemi ve daha sonra 1907'de mürekkepli kalemi icat etmiştir. Fakat, Hırvatistan'da zanaatkarlar tarafından tasarlanan mutfak ürünleri, nakışlı kumaşlar, el emeği göz nuru çeşitli hediyelik eşyalar, zencefilli kurabiyeler ve lavanta ile ilgili pek çok süs eşyası bulmak mümkündür. Hırvatistan'ın sembollerinden olan kravat ve Sestine şemsiye ise kesinlikle alınması gereken çok kullanışlı ürünler arasındadır. İşte bu muhteşem Doğu Avrupa ülkesinden getirilebilecek en güzel hediyelik eşyalar…

Paski Sir peyniri

Hırvatistan'ın en ünlü peyniridir. İtalyanların Ricotta peynirine benzer bir lezzete sahiptir. Yağsız bir peynir olan Paski Sir, bu açıdan oldukça sağlıklıdır.

Ajvar Sosu

Aslında sadece Hırvatistan'ın değil, tüm Balkanların meşhur bir sosudur. Ajvar, patlıcan, biber, domates, sarımsak, soğan ve zeytinyağından oluşan bir püredir. Birçok tarif ile birlikte kullanılmaya uygundur. Ajvar, Hırvatistan genelinde keşfedilebilecek en güzel lezzetlerden biridir. Etle birlikte garnitür olarak veya aperatif olarak servis edilir ve fiyatı son derece uygundur. Marketlerde bir kavanozunu 2 Euro'ya bulmak mümkündür.

Licitar Kalbi

Sevdiklerinize sevginizi göstermek için bu küçük zencefilli kalpler, iyi ve makul fiyatlı bir tercih olabilir. Üzeri bir dizi parlak renkle süslenmiş ve parlak kırmızı renkte kalp şeklindeki hamuru ile oldukça hoş bir görünüme sahip kurabiyelerdir.

Hırvat Kravatı

Kravatın çıktığı topraklardan alınacak en iyi hediyelik eşya, hiç kuşkusuz Hırvat kravatıdır. İlk olarak Hırvat askerleri için yapılan bu aksesuar, daha sonra modernize edilerek günümüzdeki haline gelmiştir. Hırvat kravatı, kırmızı olmasıyla bilinir ve Hırvatlar için çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, Uluslararası Kravat Günü bile düzenlenir.

Samabor Kristali

Zagreb yakınlarında bulunan ve pek çok cam fabrikası olan Samabor kasabası, göz alıcı kristalleri ile bilinir. El işçiliği ürünü olan kristal hediyelik eşyalar, çok estetik ve zarif bir hava yaratmaya yardımcı olur.

Sestine Şemsiyesi

Hırvatistan'ın sembolik eşyalarından biri olan bu şemsiye, Zagreb'in Medvednica Dağı yakınlarındaki Sestine isimli bir köyden çıkmıştır. İşlemeleri ve renkleri ile dikkat çeken bu şemsiyeler, 18. yüzyıldan itibaren kullanılır. Günümüzde ise Hırvatistan'dan alınabilecek en ünlü hediyelik eşyalar arasındadır.