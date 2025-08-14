Hız tutkusu sonu oldu

İstanbul Çekmeköy Şile Otoyolu'nda otomobiliyle aşırı hızla seyreden 40 yaşındaki Yelda Karaduman, aracın kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı. Araç önce bariyeri yerinden söktü, ardından ise 250 metre sürüklenerek ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yelda Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi morga kaldırıldı. Yelda Karaduman'ın evli olduğu ve İstanbul'da özel bir okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.