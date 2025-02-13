Hizmette değil satışta birbirleri ile yarışıyorlar: Hizmet yok satış çok

İzmir'de vatandaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li belediyeler mülkiyeti kendilerine ait taşınmazların satışı konusunda adeta birbirleri ile yarışa girişti. Geçtiğimiz günlerde 14 taşınmazını satışa çıkaran Dikili Belediyesinden sonra bir satış haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde ticaret alanı ve konut imarlı arsalarında bulunduğu 200 taşınmaz satış listesine konuldu.

MUHAMMEN BEDELLERİ DEĞER TESPİT KOMİSYONU BELİRLEYECEK

Listedeki taşınmazların muhammen bedellerinin belirlenmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde değer tespit komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

İHALE TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kurulacak komisyon önümüzdeki günlerde 200 taşınmazla ilgili değer tespit çalışması yapacak. Daha sonra satış listesine alınan taşınmazlar önümüzdeki haftalarda belirlenen muhammen bedeller üzerinden satışa çıkarılacak. Satışlardan elde edilecek gelirle İzmir Büyükşehir Belediyesi SGK Prim borçlarını ödeyecek.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Satışa çıkan taşınmazların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: Balçova 1, Bayraklı 43, Bornova'da 33, Buca 44, Çiğli 2, Gaziemir 1, Güzelbahçe 4, Karabağlar 6, Karşıyaka 21, Konak'ta ise 45 adet taşınmaz yer alıyor. İhale tarihi değer tespiti yapıldıktan sonra önümüzdeki haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak. Bu güne kadar çok sayıda taşınmazı satarak elden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda da 103 taşınmazı tek seferde satmıştı.