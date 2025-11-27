HKÜ ile Malezya MARA Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

HKÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Mara Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Datuk Ts. Dr. Shahrin Bin Sahib, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Hasoğlu, HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı, HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir ve Mara Teknoloji Üniversitesi yetkilileri katıldı.Protokolün her iki üniversitenin de akademik gücünü artıracağına vurgu yapan ve iş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak uluslararası akademik ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. MARA Teknoloji Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, özellikle araştırma, öğrenci hareketliliği ve ortak projeler açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Yükseköğretim ekosisteminin sürdürülebilirliği de ancak bu iş birliklerinin oluşturduğu katma değer ile mümkün olacaktır. HKÜ olarak Malezya'nın MARA Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iki kurumun iş birliği, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve yükseköğretimin uluslararasılaşması hususunda güzel bir örnek teşkil edecektir. İş birliğinin altyapısının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.İki üniversite arasında imzalanan protokol akademik değişim programları, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, ortak araştırma projeleri, sempozyumlar, konferanslar ve bilimsel etkinliklerin karşılıklı olarak desteklenmesini kapsıyor. Protokol, her iki kurumun da eğitim, araştırma ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.