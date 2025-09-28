HMGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören HMGS ve İYÖS sınavları, bugün sabah saatlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Hukuk mesleğinde ilerlemek isteyen adaylar için kritik bir adım olan bu sınavlar, uzun ve zorlu bir hazırlık döneminin ardından sona erdi. Şimdi ise sınava giren adayların en çok merak ettiği konu, sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) bugün sabah saatlerinde tamamlandı. Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, sonuçlar 23 Ekim 2025 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavlarında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı
ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
Sınavlardan yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
HMGS VE İYÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak amacıyla denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor.
İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebileceklerdir. Lisans alan kodu sadece 3209 olan adayların İYÖS başvurusu sistem tarafından engellenecek.