HMGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

HMGS VE İYÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak amacıyla denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor.

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebileceklerdir. Lisans alan kodu sadece 3209 olan adayların İYÖS başvurusu sistem tarafından engellenecek.