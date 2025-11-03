Hocalı Katliamında tahrip edilen şehitlik yeniden inşa edildi

1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nda, kadın, çocuk ve yaşlı demeden yüzlerce Azerbaycanlı sivil, Ermeni güçleri tarafından hunharca katledilmişti. Katliamda yaşamını yitiren birçok sivilin naaşı Ağdam'daki şehitliğe defnedilmişti. Ancak Ermenistan'ın işgali döneminde şehitlik ağır tahribata uğradı; mezarlar açıldı, kabir taşları kırıldı ve alan tamamen harabeye çevrildi. Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 gün süren Vatan Muharebesi sonunda kazandığı zaferle Ağdam yeniden Azerbaycan kontrolüne geçti. Şehrin kurtarılmasının ardından başlatılan kapsamlı imar ve ihya çalışmaları kapsamında, tarihi ve manevi öneme sahip Hocalı Şehitliği (Vatan Muharebesi Şehitliği) de yeniden restore edildi.

Azerbaycan hükümeti ve yerel yönetimlerin koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla şehitlik aslına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Mezarlara yeni taşlar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı ve şehitlerin kabirlerine Azerbaycan ile Türkiye bayrakları asıldı.

Bölge halkı, uzun yıllar sonra şehitliğin eski ihtişamına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlar, yapılan çalışmaların Hocalı şehitlerinin anısına gösterilen saygının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ruhu artık huzur buldu" ifadelerini kullandı. Ermeni güçleri işgal zamanında mezarları tahrip ederek Azerbaycanlılarda gelenek olan altın dişleri çalmıştı.