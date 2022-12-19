Hollanda’da umut kesilmişti, Hüseyin’e Türkiye sahip çıktı

Beyninde hasar oluşan Hatipoğlu götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 5,5 aylık tedavinin ardından doktorlar Hüseyin Hatipoğlu'ndan umudunu keserek ailesine "Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötenaziyi düşünün" teklifinde bulundu.