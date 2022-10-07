Haberler Yaşam Haberleri House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!
Giriş Tarihi: 7.10.2022 01:23

House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!

Yayın platformu uzun süredir bulunamayan Game of Thrones’un yan yapımı House of the Dragon platformu en sonunda bulundu. Uzun süredir vatandaşlar, House of the Dragon nereden izlenir sorusuna cevap arıyordu. En sonunda House of the Dragon yayın platformu bulundu. Peki, House of the Dragon nereden izlenir? İşte detaylar…

House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!

House of the Dragon yayın platformu belli oldu! Böylece 7 haftadur House of the Dragon nereden izlenir sorusuna cevap bulundu. Game of Thrones'un yeni dizisi olarak ekranlara gelen yapım, birçok kişinin şimdiden favori yapımı oldu. Peki, House of the Dragon nereden izlenir? İşte detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?

House of The Dragon dizisi şu ana kadar yayınlanmış olan yedi bölümü, 7 Ekim'de beIN CONNECT uygulaması üzerinden yayınlanacak. 9 Ekim'de ise dizi sekizinci bölümüyle birlikte haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.

Böylece bundan sonra Bein Connect ekranlarından House of the Dragon izlenebilir.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno

HOUSE OF THE DRAGON HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

House of the Dragon her pazartesi sabah 04.00'da ekranlara geliyor.

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House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!
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