House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!

House of the Dragon yayın platformu belli oldu! Böylece 7 haftadur House of the Dragon nereden izlenir sorusuna cevap bulundu. Game of Thrones'un yeni dizisi olarak ekranlara gelen yapım, birçok kişinin şimdiden favori yapımı oldu. Peki, House of the Dragon nereden izlenir? İşte detaylar...
HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?
House of The Dragon dizisi şu ana kadar yayınlanmış olan yedi bölümü, 7 Ekim'de beIN CONNECT uygulaması üzerinden yayınlanacak. 9 Ekim'de ise dizi sekizinci bölümüyle birlikte haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.
Böylece bundan sonra Bein Connect ekranlarından House of the Dragon izlenebilir.