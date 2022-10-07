House of the Dragon nereden izlenir? HBO House of the Dragon yayın platformu belli oldu!

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?

House of The Dragon dizisi şu ana kadar yayınlanmış olan yedi bölümü, 7 Ekim'de beIN CONNECT uygulaması üzerinden yayınlanacak. 9 Ekim'de ise dizi sekizinci bölümüyle birlikte haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.

Böylece bundan sonra Bein Connect ekranlarından House of the Dragon izlenebilir.