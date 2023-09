HSK Genel Sekreteri Yardımcısı Cem Karaca’ya veda töreni

HSK Genel Sekreteri yardımcısı olarak atanan Cem Karaca için düzenlenen tören Bakırköy Adliyesi Atrium alanında gerçekleştirildi. Törene Başsavcı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Başsavcıvekilleri Vekil Öztürk, Ayhan Memük, Alparslan Yanıkoğlu, Ekrem Aydıner, Ahmet Yavuz, Murat Yiğiter, Nuri Veysel, Ziya Kavruk, Doç. Dr. Barış Duman, Dr. Necip Sarı, hakimler, savcılar ve yargı personelleri katıldı. Törende Başsavcı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve HSK Genel Sekreteri Yardımcısı Cem Karaca konuşma yaptı. Konuşmaların akabinde Başsavcı Hüseyin Gümüş, Cem Karaca'ya plaket verdi. Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ise Cem Karaca'ya dolma kalem hediye etti. Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Alim'in Cem Karaca'ya çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve Karaca, araca uğurlandı.

"SİZLERİ OLUMLU DEĞERLER İLE ANACAĞIZ"

Başsavcı Hüseyin Gümüş, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, adliyemizin kıymetli çalışanları…Mesleğimizin mahiyeti icabı farklı il ve ilçelerde, farklı adliyelerde görev yapma mecburiyetinde kalabiliyoruz. Her görev yaptığımız adliyede yeni meslektaşlarla tanışıyoruz. Personelimizle birlikte çalışıyoruz, yoruluyoruz, üzülüyoruz ve dert ediniyoruz. Görev süremiz sona erdiğinde de kurduğumuz dostlukları, edindiğimiz tecrübeleri, kazanımlarımızı yanımıza alarak başka bir göreve yeni başlangıca yelken açıyoruz. Geriye kalan dostlukları, kıymetli hatıraları, görev yaptığımız yere kattığımız güzel şeyleri bırakıyoruz. Komisyon Üyemiz Sayın Cem Karaca ile de dostluğumuz her ne kadar bu adliyede başlamayıp daha önceye dayalı olsa bile bu adliyede de kısa bir süreliğine çalıştık. Adliyemizde çalışma barışını, huzurunu sağlamak için birlikte dertlendik. Şimdi Komisyon Üyemiz Cem Karaca'yı HSK Genel Sekreterliği Yardımcılığı'na atanması sebebiyle vedalaşmak ve onu uğurlamak için bir araya geldik. Sayın Genel Sekreter Yardımcım fiziken, bedenen adliyemizden ayrılmış olsanız bile mesleki bilgi, birikim ve tecrübe ile çalışkanlığınız, liyakat ve ehliyetiniz, dürüstlüğünüz, iletişime açık kişiliğiniz, samimiyetiniz ve cana yakınlığınız ile hem adliyemize hem de bizlere değer kattınız. Sizleri her zaman adliyemize, meslek hayatımıza kattığınız bu olumlu değerler ile anacağız, hatırlayacağız. Adliyemizde adalet ve komisyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınız ve gayretleriniz için tüm meslektaşlarım ve adliyede görev yapan tüm personelimiz adına size şükranlarımı sunuyorum. Üstlendiğiniz yeni görevinizde de başarılarınızın artarak devam etmesini diliyor, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum"

"BAŞARILAR DİLERİM"

Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Alim Turan da törende yaptığı konuşmada yeni görevine atanan Cem Karaca'ya başarılar diledi. Adalet Komisyonu Başkanlığı adına Bakırköy Adliyesi'ndeki çalışmalarından dolayı Karaca'yı tebrik ederek başarılar diledi. Tören sonrası Cem Karaca'ya dolma kalem hediye ederek, Başsavcı Hüseyin Gümüş ile birlikte çiçek takdim etti.

"MESAFELER UZAK OLSA DA ASLOLAN DOSTLUKTUR"

HSK Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Cem Karaca ise veda konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Başsavcımız ve Komisyon Başkanımıza benimle ilgili ifade etmiş oldukları güzel düşünce, dilek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Tören için de ayrıca minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bakırköy Adliyesi'nde yaklaşık 4 yıl 3 ay süre ile görev yaptım. Bu süre içerisinde adalet ve tarafsızlıkla görevimi sürdürmeye çalıştım. Bu süreçte bizlere yardımcı olan Adalet Komisyonu üyelerine, çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. Verdiğimiz kararlarda hakkaniyet ve adalet ölçüsünden ayrılmamaya gayret ettik. Umarım geride hoş bir seda bırakabilmişizdir. Gittiğim yerde de Bakırköy Adliyesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğim. Mesafeler olsa da aslolan dostluktur. Bakırköy Adliyesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Artık Ankara'da da bir kapınız var"