HSK personel alımı 2026 Resmi Gazete’de! Hakimler ve Savcılar Kurulu personel başvurusu ne zaman?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel alımı süreci resmen duyuruldu. 2024 yılı KPSS grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak alımlarda, adaylar uygulama ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 2026 HSK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: