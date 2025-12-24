HSK personel alımı 2026 Resmi Gazete’de! Hakimler ve Savcılar Kurulu personel başvurusu ne zaman?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel alımı süreci resmen duyuruldu. 2024 yılı KPSS grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak alımlarda, adaylar uygulama ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 2026 HSK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri:
Resmi Gazete'de yer alan Hakim ve Savcılar Kurulu personel alımı ilanına göre adayların başvuruları 2026 yılı ocak ayı içerisinde yapacak.
Başvuru Başlangıç: 12 Ocak 2026
Son Başvuru: 16 Ocak 2026 (Mesai bitimine kadar)
Adayların hsk.gov.tr adresinde yer alan "2025 yılı HSK Personel Alımı Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin ederek Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmaları gerekiyor.
HSK bünyesine toplamda 37 personel dahil edilecek. Kadro dağılımı şu şekildedir:
Kadrolu (4/A) Pozisyonlar:
1 İnşaat Mühendisi (6. dereceli)
2 Programcı (9. dereceli)
1 İstatistikçi (6. dereceli)
2 Hizmetli (10. dereceli)
2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (10. dereceli)
2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (9. dereceli)
Sözleşmeli (4/B) Pozisyonlar:
5 Büro Personeli
1 Bilgisayar Mühendisi
2 Tekniker (İnşaat, Elektrik)
2 Teknisyen (Soğutma, Mobilya)
3 Şoför
12 Destek personeli (Hizmetli, Sıhhi tesisat, Boyacı, İnşaat vb.)
Kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında genel şartlarla birlikte branş bazında özel şartlar da yer alıyor.