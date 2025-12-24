Haberler Yaşam Haberleri HSK personel alımı 2026 Resmi Gazete'de! Hakimler ve Savcılar Kurulu personel başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:30

Kamu personeli adaylarına müjde! Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı kadrolarda 37 personel alımı yapacağını duyurdu. 24 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; mühendis, programcı, veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli gibi kadrolara kadrolu ve sözleşmeli alımlar yapılacak. Peki, HSK personel alımı başvuruları ne zaman, KPSS taban puanı kaç? İşte başvuru şartları ve ilan detayları.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında personel alımı süreci resmen duyuruldu. 2024 yılı KPSS grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak alımlarda, adaylar uygulama ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 2026 HSK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri:

HSK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan Hakim ve Savcılar Kurulu personel alımı ilanına göre adayların başvuruları 2026 yılı ocak ayı içerisinde yapacak.

Başvuru Başlangıç: 12 Ocak 2026

Son Başvuru: 16 Ocak 2026 (Mesai bitimine kadar)

Adayların hsk.gov.tr adresinde yer alan "2025 yılı HSK Personel Alımı Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin ederek Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmaları gerekiyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

HSK bünyesine toplamda 37 personel dahil edilecek. Kadro dağılımı şu şekildedir:

Kadrolu (4/A) Pozisyonlar:

1 İnşaat Mühendisi (6. dereceli)

2 Programcı (9. dereceli)

1 İstatistikçi (6. dereceli)

2 Hizmetli (10. dereceli)

2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (10. dereceli)

2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (9. dereceli)

Sözleşmeli (4/B) Pozisyonlar:

5 Büro Personeli

1 Bilgisayar Mühendisi

2 Tekniker (İnşaat, Elektrik)

2 Teknisyen (Soğutma, Mobilya)

3 Şoför

12 Destek personeli (Hizmetli, Sıhhi tesisat, Boyacı, İnşaat vb.)

HSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında genel şartlarla birlikte branş bazında özel şartlar da yer alıyor.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

