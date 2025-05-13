HÜDA PAR il sekreterini öldürüp il başkanını yaralayan sanığa müebbet ve 12 yıl hapis

'BENDEN İZİN ALDILAR MI'

Duruşmadaki savunmasında, hakkında suçlamaları kabul etmeyen sanık Sever, "İl binasının mülkiyeti bana aittir. Parti binası açmak için benden izin aldılar mı? Ben suçlu değilim. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sever, duruşma salonunda bulunan eski il başkanı Salih Demir'e de hakaret etti.