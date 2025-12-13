Hukuk öğrencisi dolandırıcı çıktı

Bursa'da yaşayan hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi açtı. Ardından Telegram kanalı kuran E.A., buradan ulaştığı mağdurlara kurduğu sahte sitenin linkini gönderdi. Ev sahibi olma umuduyla siteye giren mağdurlardan da 5 ile 10 bin TL arasında değişen rakamlarda başvuru ve peşinat topladı. E-Devlet üzerinde başvurularını göremeyince siteye yeniden giren bazı mağdurlar, bu kez sitedeki telefonu aradı. Telefona yetkiliymiş gibi cevap veren E.A. ise "Açıklama yapmadığınız için başvurunuz askıya alındı. Yeniden başvuru yapmanız gerekiyor" cevabını verdi.

"UYKUM GELDI, ŞIKÂYET EDİN"

Bu cevap üzerine bazı mağdurlar tekrar ödeme yaparak ikinci kez başvurdu. Ancak sonuç yine değişmedi. Bunun üzerine tekrar aynı telefon numarasını arayan bazı mağdurlar, bu kez E.A.'dan, "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" yanıtını aldı. Bu yöntemle 53 aileden 1 milyon TL toplayan E.A.'nın kendilerini dolandırdığını anlayan mağdurlardan bazıları polise başvurdu. Hemen harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından E.A.'yı gözaltına aldı. Bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği de ortaya çıkan E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.