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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:42 Son Güncelleme: 9.12.2021 16:59

Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit İlçesi Akmeşe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyona arkadan çarpan ve hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Kutsi Başsarıoplu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Kutsi Başsarıoğlu hâkimiyetindeki hafif ticari araç, İzmit İlçesi Akmeşe mevkiinde, kendisi ile aynı istikamette ve önünde ilerleyen İsmail Dağlar'ın kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hurdaya dönen ve kamyona takılan hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre kamyonla birlikte sürüklendi.

Çevrede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, adli işlemler için morga kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti
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